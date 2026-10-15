Appel public à l’épargne : l’État du Sénégal dépasse ses prévisions avec 338 milliards de FCFA collectés

L’État du Sénégal a mobilisé 338,2 milliards de FCFA (exactement 338 202 640 000 FCFA) à l'issue de son deuxième Appel Public à l'Épargne (APE) de l'année 2026, dépassant largement son objectif initial 200 milliards FCFA. Lancée le 23 septembre l'opération s'est achevée le 13 octobre 2026 «avec un excellent taux de couverture de 169,1%», selon le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan.



L’Etat sénégalais assure que cette levée de fonds majeure, structurée sous forme d'emprunt obligataire, a suscité «un engouement massif» sur le marché financier sous-régional grâce à des maturités échelonnées et des rendements attractifs. L'opération propose des taux d'intérêt progressifs s'élevant à 6,40 % pour la tranche à 3 ans, 6,60 % pour l'échéance à 5 ans, 6,75 % sur 7 ans, et culminant à 6,95 % pour les obligations à 10 ans.



«Le succès de cet appel public à l’épargne témoigne de la confiance des investisseurs, tant institutionnels que privés dans la qualité de la signature de l’État. Les ressources mobilisées contribueront à couvrir les dépenses budgétaires ainsi que la gestion active et l’apurement de la dette intérieure, conformément à la loi de finances de l’année 2026», assure le ministère des Finances. Celui-ci se réjouit par ailleurs d’une «dynamique cohérente de mobilisation des ressources domestiques et de développement du marché financier sous régional».



Toujours selon un communiqué, le gouvernement entend «maintenir cette dynamique conformément à sa stratégie de mobilisation des ressources endogènes, à sa stratégie de gestion de la dette à moyen terme et à son plan de financement».