Tension dans l'éducation : le G7 décrète une grève générale de trois jours au Sénégal

Le G7 des syndicats d'enseignants a annoncé le lancement d'une grève totale de trois jours, les 21, 22 et 23 octobre 2026, dans tous les établissements scolaires du pays. Cette décision fait suite à un diagnostic alarmant marqué par des inondations perturbant la rentrée et par le non-respect des accords signés avec l'État.



L'ouverture de l'année scolaire 2026-2027 s'est déroulée dans un contexte très difficile à cause des pluies diluviennes d'octobre. Ces intempéries ont provoqué des inondations dans plusieurs écoles et paralisé le système de transport.



Face à cette situation, le G7 a dénoncé le non-respect par le Gouvernement du protocole d'accord signé le 16 avril 2026. Les syndicats pointent notamment l'absence de publication de l'étude sur la rémunération des agents de la fonction publique et les retards de paiement des salaires des enseignants contractuels.



Le mouvement syndical a qualifié cette situation de menace majeure pour l'avenir de l'école. « Le Gouvernement du Sénégal a encore une fois failli à sa parole et ce manquement risque de priver les enfants de leur droit fondamental à l'éducation », a déclaré le porte-parole de l'UDEN, par la voix de son secrétaire général national Pape Abdoulaye Diallo.

