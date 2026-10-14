Modernisation du secteur minier : la BERD octroie un prêt de 65 milliards de FCFA à la Côte d'Ivoire et au Sénégal

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) octroie un prêt de 99,1 millions d'euros, soit environ 65 milliards de FCFA, à la société Mota-Engil Africa. Selon l’institution, « ce financement permettra d'améliorer les opérations de services miniers sur trois sites en Côte d'Ivoire et au Sénégal ».



L'investissement vise principalement l'acquisition d'équipements modernes, le refinancement d'investissements récents et la couverture des besoins en fonds de roulement afin de renforcer la productivité et la durabilité des exploitations.



Outre le volet opérationnel, le projet accorde une place centrale à la transition écologique de l'industrie minière. La BERD précise que « le remplacement des équipements anciens par des machines plus récentes et plus respectueuses de l'environnement permettra de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre ».



Cette modernisation s'inscrit dans la volonté de pérenniser les activités minières tout en diminuant leur empreinte carbone.



Sur le plan social, l'accord prévoit un engagement fort dans la formation et l'inclusion. Selon le communiqué de la BERD, « il s'agira notamment de renforcer les compétences des employés et de mettre en place des programmes de formation technique accrédités au niveau national, en partenariat avec des établissements d'enseignement en Côte d'Ivoire et au Sénégal ».



Par ailleurs, Mota-Engil Africa déploiera des mesures ciblées afin de promouvoir le recrutement, la fidélisation et l'ascension des femmes à des postes techniques, opérationnels et de direction.



L'institution financière précise que ces initiatives d'inclusion et de formation seront soutenues par « un programme de coopération technique de 200 000 euros » (soit environ 131 millions de FCFA) alloué dans le cadre de son programme « Genre et inclusion économique ».