Après Bayern et PSG, un autre club entre dans la course pour Sadio Mané

Selon le site anglais CaughtOffside, le Real Madrid est maintenant dans la course pour s'offrir les services de Sadio Mané.



Le contrat du Sénégalais avec Liverpool expire l'année prochaine. S'il part cet été, Sadio permettra aux Reds de gagner un peu, souligne la même source.



Le Bayern Munich est le club fortement lié à Mane, mais ces derniers jours, le PSG aurait également rejoint la course selon BILD. Le club basé à Paris a la capacité de surenchérir sur les champions d'Allemagne et également d'offrir plus d'argent à l'attaquant de Liverpool. Mais maintenant ils ont des problèmes car l'une des puissances européennes pourrait les surpasser en termes de prestige.