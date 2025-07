Alexander Isak part au bras de fer avec Newcastle, le casse-tête inédit de Guardiola au milieu de terrain

Isak fâché contre Newcastle



Alexander Isak souhaite quitter Newcastle cet été. Le Daily Star met en avant toute la frustration d’Alexander Isak vis-à-vis de son club actuel. Le Daily Mail va plus loin et explique que le buteur suédois est frustré par un revirement du club concernant une promesse de prolongation de contrat, ainsi que par le manque d’ambition affiché, notamment sur le marché. Officiellement blessé à la cuisse, son absence en tournée alimente les spéculations. Newcastle espère le prolonger, mais pourrait devoir céder face à une offre colossale de Liverpool.



Le casse-tête de Pep Guardiola



Avec les arrivées de Nico González, Tijjani Reijnders et Rayan Cherki pour un total de 150 millions d’euros, il y a un embouteillage inédit au cœur du jeu de Manchester City. Malgré le départ de Kevin De Bruyne, le milieu de terrain est surchargé, et Rodri reste le seul indiscutable. Guardiola, qui déteste écarter des joueurs, devra faire des choix forts chaque semaine, quitte à mettre de côté des joueurs comme Kalvin Phillips ou James McAtee.



Lamine Yamal élu joueur de la saison



«Lamine vaut 100», placarde Marca. À seulement 18 ans, l’ailier du FC Barcelone a été désigné meilleur joueur de la saison 2024-2025 par le prestigieux classement Marca 100. Avec 3310 points, il devance largement Ousmane Dembélé et Vitinha, et succède à des lauréats comme Benzema, Haaland ou Vinicius. L’an dernier, il était quatrième. Cette première place consacre son ascension fulgurante et son impact exceptionnel cette saison. Marca souligne : « C’est une étoile qui brille déjà comme un leader. ». À noter : Kylian Mbappé n’arrive qu’en cinquième position du classement, malgré une saison solide.