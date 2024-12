Apres le CESE et le HCCT : le partis politiques dans le viseur du président Diomaye

Lors de son discours de fin d’année prononcé ce mardi 31 décembre, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a abordé le sujet des partis politiques. Il a annoncé qu’il allait engager des concertations pour réformer le système politique du pays. Cette initiative s'inscrit dans un projet plus vaste de réformes institutionnelles, visant à renforcer la transparence, la lisibilité et la rationalisation de la politique sénégalaise.



« L’inflation notée des partis politiques, favorisée par une application trop laxiste des textes en vigueur, a conduit à une fragmentation excessive et une inflation préoccupante, préjudiciable à une respiration démocratique de qualité. Dans un avenir proche, des concertations sur notre système politique se tiendront dans le but d’y apporter plus de lisibilité, plus de transparence et plus de rationalisation. Toutes ces réformes, comme d’autres, visent uniquement à rapprocher l’État des citoyens, à mieux prendre en charge leurs aspirations et à asseoir les bases d’un Sénégal fier de ses valeurs et intransigeant sur sa souveraineté », a déclaré le président de la République Bassirou Diomaye Faye.



Le Président a également révélé que « les réformes institutionnelles en cours avec la suppression du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) et du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) se poursuivront au courant de l’année 2025 », ajoutant que : « le comité restreint que j’ai déjà mis en place pour l’identification des lois et décrets à prendre ou à abroger est à pied d’œuvre pour matérialiser les consensus forts issus des assises de la Justice ».