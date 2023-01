Assemblée générale des ferrailleurs : les acteurs ne parlent plus le même langage

Le Regroupement du Bureau des Ferrailleurs du Sénégal (RBFS) ne parle plus le même langage. Serigne Momar Sokhna un des membres-fondateurs de cette association dénonce l’attitude de certains de ces camarades qui selon lui, s’opposent à sa candidature et préparent un hold-up des élections prévu dimanche prochain. Il interpelle le ministre de l’Intérieur.



« Si vous choisissez ceux qui doivent être candidats, il y aura blocage. L’assemblée générale devrait avoir lieu le 18 décembre. Deux, trois voir quatre personnes qui font partie du bureau sortant, disent qu’elles sont les seuls à choisir les candidats doivent participer à l’élection. Et je me porte à faux avec eux. Il y a des gens qui sont derrière moi et ils veulent que je dirige le regroupement national des ferrailleurs du Sénégal », a indiqué Serigne Momar Sokhna.



Selon lui, personne ne peut l’interdire à être candidat. « J’ai fait des recours et j’ai alerté les autorités au niveau du ministère de l’Intérieur, de la préfecture de Diamniadio, au niveau du commandement de la brigade, et au commissariat central pour leur faire savoir qu’il y a une assemblée générale qui devrait se tenir à Diamniadio et il y a des mal entendu. Et si l’événement regroupe 300 personnes qui viennent des 14 régions, il peut y avoir des problèmes. Seule la justice peut s’opposer à sa candidature. Personne ne peut m’interdire d'être candidat. C’est en 2020 pendant la Covid que j’ai créée le regroupement national des ferrailleurs », dit-il au micro de Walf radio.