Commémoration du Témoignage du Bour Sine en Faveur de Serigne Touba

L’ancien ministre, le professeur Arouna Coumba Ndofène Diouf, a organisé, le vendredi 13 juin 2025, à,Touba, une cérémonie de commémoration en hommage au témoignage du Bour Sine en faveur de Serigne Touba. Cette manifestation, empreinte de spiritualité et de mémoire, a rassemblé un grand nombre de participants. Un acte de courage et de foi y a été mis en lumière.



À cette occasion, le professeur Diouf est revenu sur le projet ambitieux de réhabilitation de la maison royale. Il a également annoncé le lancement d’une pétition, qui sera signée par un million de Sénégalais et déposée auprès du gouvernement.



« Le 7 juin 1903, lors d'une réunion du Conseil colonial à Saint-Louis, le Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf s’est exprimé avec courage en faveur de Serigne Touba, alors accusé à tort de détenir des armes à feu. Devant le gouverneur, il a déclaré que Serigne Touba n’était qu’un homme de Dieu, prônant la paix et l’obéissance aux commandements divins. À la suite de cette déclaration, le gouverneur a ordonné l’envoi d’une délégation coloniale, accompagnée de militaires, pour vérifier les faits. Si des armes avaient été découvertes, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Touba, aurait été déporté à Madagascar. Cet acte de vérité a non seulement sauvé la vie de Serigne Touba, mais a aussi renforcé les liens entre ces deux figures emblématiques de l’histoire du Sénégal », a rappelé Arouna Coumba Ndofène Diouf.



Poursuivant ses propos, le professeur Diouf a présenté son projet de réhabilitation de la maison royale : « Notre ambition est de transformer cette maison en musée. À partir de la circulaire que vous voyez, nous allons y exposer les portraits des personnages que Serigne Touba a rencontrés : gouverneurs, chefs coutumiers, chacun avec son histoire. Ainsi, les visiteurs pourront découvrir le parcours de Serigne Touba à travers ceux qui ont marqué son époque. C’est dans cette optique que nous avons conçu ce projet. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons fait de cette journée une journée de vérité et de valeurs », a-t-il expliqué.



Par ailleurs, l’ancien ministre a précisé qu’il comptait déposer une pétition signée par un million de Sénégalais, dans le but de faire du 13 juin une journée nationale des valeurs, destinée à inspirer les générations futures.



La commémoration de cet acte héroïque s’est tenue en présence de nombreuses personnalités, dont le Secrétaire général du gouvernement, Seydou Gueye, et l’adjoint au préfet, Abdoulaye Kharma. Ce dernier a salué la portée historique de cet engagement et souligné l’importance des valeurs de vérité, de dignité et de foi incarnées par le Bour Sine.