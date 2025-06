FMI–Sénégal : les négociations au point mort, l’accord reporté sine die

Le vent d’optimisme affiché par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, semble s’être dissipé. Alors qu’il espérait, en avril dernier, une reprise des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), suivie de la conclusion d’un nouvel accord dès le mois de juin, la perspective d’un déblocage rapide s’éloigne.



« Nous attendons les résultats finaux de l’audit », a déclaré jeudi dernier la directrice du département Communication du FMI, Julie Kozack, lors d’un point de presse, des propos relayés par Enquête. De son côté, Les Échos va plus loin, affirmant que « la conclusion d’un nouveau programme de décaissement n’est pas à l’ordre du jour ».



L’institution de Bretton Woods, qui n’a toujours « pas de calendrier précis » pour la reprise des discussions avec Dakar, poursuit toutefois ses échanges avec les autorités sénégalaises. Julie Kozack a souligné que le FMI « continue de collaborer avec les autorités pour résoudre le dossier complexe des fausses déclarations en cours ». Elle a insisté sur le fait que le traitement de ce dossier nécessitait « un processus rigoureux et long ».



Pour rappel, le FMI a suspendu l’exécution du programme triennal d’un montant de 1,8 milliard de dollars (soit environ 1 100 milliards de F CFA) conclu avec le Sénégal. Cette décision faisait suite à un rapport accablant de l’Inspection générale des finances (IGF), validé par la Cour des comptes, mettant en évidence une manipulation des chiffres de la comptabilité publique entre 2019 et mars 2024, sous la présidence de Macky Sall.