Succès de l’émission de titres publics : le Sénégal lève près de 77 milliards de FCFA sur le marché régional

Le Sénégal a bouclé avec succès une nouvelle opération de mobilisation de ressources sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), en levant un montant total de 76,999 milliards de FCFA à l’issue de l’adjudication de bons et obligations assimilables du Trésor (BAT et OAT), selon le compte rendu publié par UMOA-Titres.



L’opération, conduite vendredi 13 juin 2025, portait sur un montant initial mis en adjudication de 70 milliards de FCFA, scindé entre des bons du Trésor à 364 jours (BAT) et des obligations du Trésor à 3 ans (OAT). Les titres portaient les codes ISIN SN0000003880 (BAT) et SN0000003815 (OAT).



Une demande soutenue et une couverture largement assurée

La demande globale a atteint 79,23 milliards de FCFA, traduisant une sur-souscription avec un taux de couverture moyen de 113,18 %. À l’issue du processus, 76,999 milliards de FCFA ont été retenus, soit un taux d’absorption de 97,19 %.



Dans le détail : Pour les BAT à 364 jours, 42,47 milliards de FCFA ont été retenus sur 44,7 milliards soumis, avec un rendement moyen pondéré de 7,25 %. Pour les OAT à 3 ans, 34,53 milliards de FCFA ont été intégralement retenus, offrant un rendement moyen pondéré de 7,44 %.



Les investisseurs ont répondu massivement, avec 13 soumissionnaires pour les obligations et 8 pour les bons du Trésor, reflétant la confiance persistante du marché régional dans la signature souveraine sénégalaise.



La répartition géographique des souscriptions montre une forte présence d’investisseurs issus de la sous-région : La Côte d’Ivoire a été le principal contributeur avec plus de 40 milliards FCFA, le Sénégal lui-même a mobilisé environ 28,3 milliards FCFA, le Bénin et le Burkina Faso ont également pris part, avec des montants respectifs de 6,4 milliards FCFA et 2,1 milliards FCFA.

Aucune participation n’a été enregistrée de la part du Mali, du Niger, ni de la Guinée-Bissau.



A noter que cette opération intervient dans un contexte budgétaire tendu, alors que les autorités sénégalaises font face à un ralentissement des appuis extérieurs notamment la suspension temporaire d’un programme de 1,8 milliard de dollars avec le FMI.