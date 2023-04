Assemblée nationale : Me Djibril War remplace Abdoulaye Diouf Sarr

Nommé mercredi en Conseil des ministre directeur général du FONSIS, Abdoulaye Diouf Sarr a cédé son siège de député et vice-président à l’assemblée nationale. C’est Me Djibril War qui le remplace, selon Dakaractu. Me War qui avait perdu son siège lors des dernières législatives, va retrouver à nouveau l’hémicycle.