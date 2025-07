Face au Jury - Diomaye/Sonko-Marie Rose Faye écarte le divorce : "Il y’a des contradictions mais pas de rupture"

Marie Rose Faye n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. La porte-parole adjointe du parti Pastef, par ailleurs directrice générale de l'ADEPME (Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises), réfute la thèse d'un éventuel divorce entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Elle a conseillé à tous ceux qui commentent ou interprètent les relations entre les deux hommes forts du pays de s'abstenir de se prononcer sur un débat ou une relation qu'ils ne maîtrisent pas. Dans l'émission "Face au Jury" de Pressafrik TV, de ce dimanche 13 juillet, Mme Faye est d'avis que la dernière sortie de son mentor justifie une fois de plus son engagement de rupture et son franc-parler. Pour elle, entre Diomaye et Sonko, « ce n'est pas la contradiction le problème, mais la rupture ». Elle s'est, dans la même veine, abstenue de donner les raisons de l'absence d'Ousmane Sonko à l'accueil du chef de l'État à son retour des États-Unis. Le contexte actuel est aussi fortement marqué par la garde à vue de Badara Gadiaga et l'emprisonnement de Bachir Fofana et de Moustapha Diakhaté, entre autres. A cette situation, elle a déclaré : « Il est inadmissible de passer tout son temps à dire des inanités sur une personne": À cette occasion, la directrice générale de l'ADEPME a affiché ses ambitions de participer au redressement de l'économie sénégalaise. Ainsi, elle s'est engagée à poursuivre ses ambitions avec une approche proactive et collaborative afin de dynamiser le tissu entrepreneurial.

Aminata Diouf

