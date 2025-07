Guinée-Bissau: l'archipel des Bijagós entre au Patrimoine mondial de l'humanité

« Le site abrite une riche biodiversité, notamment la tortue verte et la tortue luth, toutes deux menacées, des lamantins, des dauphins, ainsi que plus de 870 000 oiseaux côtiers migrateurs », a expliqué à l'AFP un porte-parole de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), dont le comité du Patrimoine mondial est réuni depuis plusieurs jours à Paris.



Dans cet archipel aux eaux turquoise situé dans l'océan Atlantique, l'îlot de Poilão est ainsi l'un des principaux lieux de nidification de tortues marines à travers le monde, précise le porte-parole. Cet ensemble continu d'écosystèmes côtiers et marins comprend aussi des mangroves, des vasières et des zones intertidales « fondamentales pour la vie marine » et abrite des espèces de plantes rares et des regroupements d'oiseaux. Ses îles abritent aussi des sites sacrés et une pêche artisanale essentiels pour leurs habitants.



Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, s'est dite « très heureuse » de l'inscription du site des « écosystèmes côtiers et marins de l'Archipel des Bijagós - Omatí Minh », « deux ans après une visite inoubliable » dans ce site « où les communautés locales portent des traditions bien vivantes ».



« Je félicite le président (bissau-guinéen Umaro Sissoco) Embalo, son gouvernement et les communautés locales qui se sont mobilisées avec le soutien de l'Unesco pour cette première inscription par le pays dans la liste du patrimoine mondial », a-t-elle déclaré à la presse à Paris à l'issue du vote.