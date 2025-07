Mercato : Le directeur sportif du Slavia Prague confirme l’accord avec West Ham pour El Hadji Malick Diouf

Le latéral gauche sénégalais va se rendre à Londres en début de semaine afin de passer sa visite médicale et signer avec West Ham.



El Hadji Malick Diouf s’apprête à franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Un an en demi après son arrivée en République tchèque, l’international sénégalais de 20 ans va quitter le Slavia Prague pour rejoindre West Ham cet été. Le directeur sportif du club tchèque, Jiri Bilek, en pointe des négociations avec les Hammers pour le transfert du polyvalent latéral gauche, a confirmé l’accord entre son club et la formation anglaise.



« L’offre était très intéressante », a souri le dirigeant de 41 ans, interrogé par la chaîne Oneplay lors du match amical opposant le Slavia Prague au Dynamo Dresden, remporté 4-2 par les Tchèques, ce dimanche. « Les négociations ont été longues, difficiles et avec des hauts et des bas. Cependant, nous avons accepté l’offre de West Ham. Malick va maintenant se rendre à Londres, où il passera une visite médicale », assure Bilek.