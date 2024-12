Assemblée nationale : TAS dénonce l'adoption sans débat de la loi de finances 2025 et critique l'attitude du pouvoir

Thierno Alassane Sall s’est exprimé à la suite de l’adoption sans débat de la loi de finances 2025, dénonçant une manœuvre délibérée du pouvoir pour écarter les Sénégalais du processus décisionnel. Le député et leader de la République des Valeurs a également critiqué l’attitude du président de l’Assemblée nationale envers Abdou Mbow.



« C’est une première dans l’histoire du Sénégal : une loi de finances adoptée sans débat. Or, le débat est le cœur même de la démocratie et du rôle du parlement. Depuis l’installation du bureau le 2 décembre, une stratégie de retardement a été mise en place, empêchant de prioriser ce qui importe le plus aux Sénégalais : un débat sérieux sur les finances publiques », a-t-il affirmé.



Il a également souligné la nécessité d’éclairer les citoyens : « Face à un déficit massif et à des difficultés de financement, les Sénégalais méritent de connaître les positions des uns et des autres. Au lieu de cela, le pouvoir s’est livré à des manœuvres dilatoires, évitant toute transparence sur les fonds politiques qu’ils avaient pourtant promis de supprimer».



Thierno Alassane Sall a par ailleurs évoqué le différend entre El Malick Ndiaye et Abdou Mbow, accusant les membres de Pastef de mener des actions obstruant le processus parlementaire.



« Pastef refuse même qu’Abdou Mbow utilise le règlement intérieur. Lors de la précédente législature, ils usaient fréquemment de ce droit pour retarder les travaux, et cela leur était accordé. Aujourd’hui, on le refuse à Abdou Mbow », a-t-il dénoncé, fustigeant ce qu’il considère comme une « démarche inéquitable et partisane».