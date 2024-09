Assemblée nationale : Thierno Alassane Sall soutient la suppression du HCCT et du CESE et exige l'élimination des fonds commun

Thierno Alassane Sall a annoncé son intention de voter en faveur de la suppression du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Toutefois, il a également demandé l'élimination des fonds commun.



Concernant la suppression du HCCT et du CESE, je suis pour sa suppression et je vais voter pour qu’on le supprime. Toutefois, on doit supprimer le fond commun qui source de corruption», a indiqué le député non inscrit au cours de son intervention à l’Assemblée nationale.



Concernant la déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre, Thierno Alassane Sall estime que Ousmane Sonko traîne les pieds.



« Le Premier ministre doit faire sa Déclaration de politique générale quand il a été noté, mais il l’a refusé. On a réformé le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, mais rien n’a changé. Ousmane Sonko continu de faire fi de la Constitution et le président de la République Bassirou Diomaye Faye est en train de l’aider », a dit le leader du parti la République des Valeurs (Réewum Ngor).