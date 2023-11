Assemblée nationale: le projet de budget du ministère de la Femme connait une hausse de 1,65%, par rapport à 2023

Le projet de budget du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants pour l'année 2024 est arrêté à 46 062 540 755 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et 31 297 673 610 F CFA en crédits de paiement (CP). Ce qui pour la ministre Fatou Diané, signifie que ce budget a été multiplié par 3,5% en 12 ans. Le ministre du Budget a noté que les allocations de 2024 ont connu une hausse de 1,65%, par rapport à 2023.Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit : Programme 1: Famille-Genre Pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme sont arrêtés à 17 441 887 082 F CFA en AE et 11 299 255 923 F CFA en CP.Programme 2: Enfance. Pour l'exercice 2024, les crédits dudit programme sont arrêtés à 23 158 242 238 F CFA en AE et 14 536 012 252 F CFA en CP.Programme 3: Autonomie économique des Femmes. Pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme sont arrêtés à 3 792 065 942 F CFA en AE et en CP. Programme 4: Pilotage, Gestion et Coordination Administrative Pour l'exercice 2024, les crédits dudit programme sont arrêtés à 1 670 339 493 F CFA en AE et en CP.Relativement au budget du département de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, le ministre des Finances et du Budget a indiqué que beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens, « comme en atteste l'augmentation régulière de ses crédits qui sont passés de 9 902 000 000 F CFA en 2011 à 31 300 000 000 F CFA en 2023. Cela signifie que ce budget a été multiplié par 3,5% en 12 ans.Le ministre a précisé que les allocations de 2024 ont connu une hausse de 1,65%, par rapport à 2023, nonobstant une baisse de 2, 078 milliards FCFA des ressources externes. Cela dénote en réalité, un rythme de décaissement performant des projets sur financement externe.En ce qui concerne la performance dans ce secteur, il dira que le ministère en charge de la Femme compte 8 projets majeurs pour un financement de 58,5 milliards FCFA décaissés au 30 septembre 2023, à hauteur de 48,5 milliards FCFA, soit 83%.En outre, elle dira qu'une reconstitution du portefeuille du ministère est en cours avec le Projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) qui a bénéficié d'un fonds de préparation de la Banque mondiale d'un montant de 661 millions F CFA, avec présentement un décaissement de près de 200 millions de F CFA. Pour ce qui est des statistiques au niveau de la masse salariale des femmes, le Ministre a souligné que pour 2023, un montant de 279 000 000 000 F CFA sera payé à 39 574 femmes de la Fonction publique, et cette somme n'est pas incluse dans le budget du ministère en charge de la Femme.