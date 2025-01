Attaque armée au Riu Baobab : six suspects déférés devant le parquet de Mbour

Six individus présumés impliqués dans le braquage survenu dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier à l’hôtel Riu Baobab de Mbour ont été déférés hier au parquet de Mbour, rapporte le quotidien Libération dans son édition du jour.



Selon le journal, l’enquête, qui mobilise d’importants moyens, est conduite avec l’appui de la section de recherche de Thiès.



Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier, une vingtaine d’individus armés avaient pris d’assaut l’hôtel Riu Baobab, l’un des plus grands hôtels du Sénégal, situé à Mbour, à 80 kilomètres à l’ouest de Dakar.



Les assaillants avaient réussi à emporter une somme de 12 millions de francs CFA, plongeant les employés et clients de l’hôtel dans la stupeur.