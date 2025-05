Le Syndicat des travailleurs de la justice rejette le pacte de stabilité sociale et dénonce "le manque d'inclusivité"

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a officiellement pris ses distances avec le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, récemment signé entre le gouvernement et plusieurs organisations. Le secrétaire général du syndicat, Aya Boun Malick Diop, a dénoncé l’absence de réponse aux revendications spécifiques de sa corporation, annonçant dans la foulée la reprise de la lutte syndicale.



« Le pacte ne répond pas à nos attentes, qui ont pourtant été clairement formulées. Dans ses dix engagements, le gouvernement ne mentionne, en ce qui nous concerne, que la finalisation du statut des greffiers et autres personnels après formation. Cet accord est non seulement lacunaire, mais il reflète aussi un manque de considération à l’égard de l’ensemble des travailleurs de la justice, pourtant essentiels à l’exercice du pouvoir judiciaire et à l’accès à la justice dans notre pays », a déclaré M. Diop.



Le syndicaliste a également dénoncé le manque d'inclusivité dans la démarche. « Nous attendons du gouvernement du sérieux et de la considération dans la gestion de nos dossiers. C’est pourquoi nous affirmons publiquement que nous ne nous reconnaissons pas dans ce pacte. Il n’est pas inclusif, et il y a fort à parier qu’il ne sera pas durable », a-t-il poursuivi sur les ondes de Iradio.



Le SYTJUST appelle ainsi les autorités à organiser, « dans les meilleurs délais, une rencontre avec le syndicat afin d’engager des discussions crédibles et sérieuses » autour de leurs préoccupations.