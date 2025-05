Réseau de falsificateurs de passeports à Guinaw-Rails : la police arrête deux personnes et saisie 12 passeports et 7 faux visas

Il y a du nouveau dans l'affaire du réseau de falsificateurs de passeports démantelé par la police de Guinaw-Rails. Deux nouveaux suspects, S. Guèye et M. T. Seck, ont été interpellés en flagrant délit par les éléments du commissariat de Guinaw-Rails, portant à onze le nombre total d’arrestations dans cette affaire.



Les policiers, agissant sur la base d’un renseignement exploité ont surveillé un échange suspect entre les deux hommes. Le sieur Guèye devait remettre à T. Seck un passeport destiné à l’achat d’un billet d’avion à bas prix. La filature a permis leur arrestation immédiate. L’exploitation de leurs téléphones portables a révélé des éléments compromettant. Face à cela, les deux individus ont été placé en garde à vue pour "association de malfaiteurs, faux et usage de faux sur des documents administratifs, ainsi que complicité."



Une perquisition au domicile de S. Guèye a permi aux enquêteurs de saisir douze (12) passeports, dont certains portaient de faux cachets d’entrée et de sortie, ainsi que sept faux visas détachés de leurs supports d’origine. Les deux mis en cause ont été déférés hier vendredi devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. L’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble du réseau.



Pour rappel, dans le cadre de cette affaire, neuf (9) personnes ont été interpellées avec plus de trente (30) passeports, ainsi que du matériel de fabrication constitué de dissolvant, de diluant, de lames, de barres et de craies de couleurs diverses, de crayons, de deux visas expirés détachés de leur passeport d’origine (l’un à destination du Canada et l’autre de l’espace Schengen), d’une carte de commerce, d’une carte d’import/export et de coton.