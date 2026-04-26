Attaques au Mali : une défense «bien organisée» a «empêché la prise du Palais présidentiel» (Africa Corps)

Structure militaire russe opérant en Afrique, l'Africa Corps (également appelé "Corps africain") a réagi, ce dimanche 26 avril, au lendemain des attaques terroristes de grande ampleur qui ont ciblé plusieurs localités du Mali. Selon un communiqué, grâce «au courage et à l'héroïsme des soldats du Corps africain des Forces armées russes, un "scénario syrien" a été évité au Mali», samedi 25 avril.



«Les actions habiles des soldats et officiers du Corps ont également permis une défense bien organisée des unités de la garde présidentielle et des forces nationales, qui ont empêché la prise du palais présidentiel. Les pertes des combattants s'élèvent à plus de 1 000 terroristes (plus de 200 à Bamako, 500 à Gao, 300 à Kati et 200 à Kidal), ainsi que plus de 100 véhicules militaires», a ajouté la note.



Les paramilitaires accusent aussi des pays occidentaux d’être à la manœuvre contre le Mali. «Une attaque massive sur les lignes de contact d'une longueur supérieure à 2 000 kilomètres, la tentative soigneusement préparée par les services de renseignement occidentaux visant au renversement violent du pouvoir et à démontrer l'"incapacité" de la Russie, suite aux événements en Syrie, à protéger ses partenaires stratégiques sur le continent africain, a été neutralisée», ajoute-t-il.



En ce qui les concernent, les autorités de transition ont assuré que la «situation est totalement sous contrôle» grâce aux actions des Forces armées malienne (FAMa), précisant que la «traque des terroristes se poursuit», alors que des informations de nos confrères de Jeune Afrique soutiennent que le ministre de la Défense, Sadio Camara, serait décédé dans les affrontements.