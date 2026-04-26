Mali : le décès du ministre de la Défense Sadio Camara confirmé par sa famille

Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, a succombé à ses blessures suite aux attaques terroristes de grande ampleur du 25 avril 2026, selon une annonce de sa famille, confirmant une information initialement donnée par Jeune Afrique. Même si sa famille n’a pas relaté les circonstances du drame, il aurait été tué à l’aide d’un véhicule piégé conduit par un kamikaze, lors de l’attaque visant son domicile à Kati, près de Bamako.



Aux premières heures de l’assaut, l’attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim). En ce qui concerne le président de la Transition, Assimi Goita, il aurait été exfiltré en lieu sûr, selon des informations concordantes.