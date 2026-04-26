Université de Bambey : 197 nouveaux diplômés en santé et développement durable prêts pour le terrain

Cette promotion regroupe 17 promotions de la licence en Santé communautaire et 7 promotions en Développement durable. Malgré les défis logistiques, l'institution a salué la qualité de ses produits. « Nous avons une ressource humaine résiliente et compétente qui donne le meilleur d'elle-même pour obtenir des résultats probants », a souligné le Docteur Fatou Diagne Omar, enseignante-chercheuse à l'UADB.



Le parrain de l'événement, le Professeur Boubacar Guèye, a rappelé le caractère stratégique de ces filières pour le pays. Selon lui, la santé communautaire est une approche de santé publique indispensable pour optimiser la participation des populations aux efforts de l'État et des collectivités locales.



Face aux nouveaux diplômés, la marraine de la promotion, Docteur Koura Kane, a lancé un appel à l'action concrète. Elle a invité les jeunes experts à délaisser le confort des bureaux pour s'imprégner des réalités sociales : « Il faut aller sur le terrain pour savoir ce qu'il s'y passe au niveau des villages et des communes. Si l'on reste au bureau, on ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour agir efficacement », a conclu la chef du département Développement durable, livre Sud FM radio.