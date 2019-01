Au Cameroun, "aucun coup à balles réelles n'a été tiré" contre l'opposition

René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, soutient qu'"aucun coup de feu à balles réelles n'a été tiré" lors de la marche non autorisée, organisée par le MRC.



Il annonce par ailleurs des arrestations dans quelques villes du pays. "Plusieurs individus pris en flagrant délit de perturbation de l'ordre public et de voies de fait diverses ont été interpellés et placés en garde à vue : 62 à Yaoundé, 42 à Bafoussam et 13 à Mbouda (ouest)", a écrit M. Sadi dans un communiqué.



Il précise que "six blessés ont été enregistrés".



Le MRC, de son côté, déclare que plusieurs de ses membres ont été visés par des tirs à balles réelles lors de la marche.



Je suis alarmé par la facilité avec laquelle ceux qui nous protègent retournent leurs armes contre les citoyens. Pour le gouvernement, les vies n'ont aucune valeur. Triste", a écrit sur Twitter le candidat à l'élection présidentielle d'octobre dernier et célèbre avocat Akere Muna.



L'opposant Maurice Kamto revendique la victoire à cette élection après être officiellement arrivé deuxième dans les urnes derrière Paul Biya, qui a été réélu pour un septième mandat consécutif.



Depuis octobre, le parti de M. Kamto organise des manifestations "contre le hold-up électoral" dont il dit avoir été victime.