Au Sénégal, les plaintes liées à la hausse des factures de l'électricité s'intensifient sur les Réseaux sociaux

Serons-nous capable de régler ces factures ?

En dehors des réseaux sociaux, la hausse de l’électricité se fait sentir auprès des Sénégalais. Contacté par PressAfrik, Joe qui vit dans la commune de Yeumbeul, a vu sa facture bimestrielle et sa consommation via le compteur Woyofal connaitre une hausse exponentielle.« J'ai migré de l'ancien compteur à Woyofal, puisque j'avais pensé que les compteurs bimensuels étaient trop chers mais tels n’est pas le cas. Avec les compteurs bimensuels, je payais 50.000 tous les deux mois. Mais c'est plus cher maintenant avec Woyofal, je recharge plus de 50.000 le mois. Ça devient de plus en plus cher. Le mois passé (septembre) on a rechargé 45.000 du 1er au 22. Après on a rechargé plus de 10.000 le reste du mois. Ce qui fait un total de 55.000 en un mois », dénonce Joe.On voit l’augmentation partout dans les maisons ainsi que dans les lieux de travail, selon Joe. « Concernant sa boutique, il rechargeait 5.000 et ça durait 15 à 18 jours mais maintenant ça ne fait même pas 5 jours », affirme le commerçant.Ce qui fait le plus mal à Joe c’est le manque de considération pour la clientèle puisque aucune information ne leur a été fournie au préalable, témoignage-t-il. « On a appelé les agents de la Senelec mais ils n’ont rien dit de clair. Aucune une explication. Vous savez au Sénégal, on augmente les choses sans aucune justification ».Idem pour Youssoupha Gueye. Lui aussi a constaté une hausse de sa facture alors que ses habitudes de consommation n'ont pas changé. « Le fait est que, depuis un certain temps nous recevons des factures anormalement élevées alors que nos habitudes de consommation n'ont pas changé. Nous avons noté une hausse de près de 60% sur la dernière facture ».Gaye s'interroge si les gens seront capables de régler les factures à rythme. « Serons-nous capable de régler ces factures ? Et le clou du spectacle, c'est le manque de communication de la part de la Senelec sur ces dites hausses. Parce que nous nous posons des questions ? A savoir, à quoi sont dues ces hausses ? Vont-elles s'arrêter ? Devons-nous nous attendre à ce qu'elles continuent ? Et dans tout ça l'association des consommateurs est-elle au courant que le courant passe plus entre les consommateurs et la Senelec ?Certains Sénégalais ont établi le lien entre cette hausse et la période de chaleur. Une chose qui est fréquente chaque année, selon eux. PressAfrik a tenté de joindre le service de communication de la Senelec, mais aucune suite n’a été donnée.