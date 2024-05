Rebondissement dans l'affaire des 94 milliards : Le Tf 1451/R rendu à sa juste propriétaire

Dans une saga juridique qui perdure depuis près de trois décennies, la famille de feu Ousmane Mbengue respire enfin de soulagement. Le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a rendu une décision en ordonnant la radiation de la prénotation sur le titre foncier 1451/R à Rufisque, un bien d'une superficie initiale de plus de 200 hectares, hérité de leur grand-parent. Cette décision, prise à l'issue d'une audience publique ordinaire du 18 mars 2024, marque un tournant majeur dans cette affaire vieille de 27 ans.



La bataille judiciaire, qui a pris une dimension nationale, a été le théâtre d'accusations de détournement de 94 milliards FCfa. L'actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, alors simple citoyen, s'était engagé dans cette lutte pour rétablir la justice et venir en aide à cette famille "démunie et spoliée", rappelle L'Observateur.



Pour Demba Anta Dia, mandataire de la famille Mbengue, "cette décision de justice est un premier pas vers la reconnaissance des droits légitimes de ses clients." Cependant, il souligne que "l'espoir de la famille réside désormais dans l'intervention du Président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko pour garantir l'exécution de cette décision et permettre aux héritiers de jouir enfin de leur bien."



Malgré les obstacles et les années de lutte, la famille Mbengue reste confiante en la justice. Elle appelle à un dialogue constructif avec les acquéreurs de terrains sur le site, afin d'éviter tout nouveau drame social lié à des expulsions potentielles. Pour Demba Anta Dia, le dialogue est la clé pour parvenir à une solution juste et apaisée.



Rappelons que cette affaire a pris la tournure d'un conflit politique lorsque le leader de Pastef, Ousmane Sonko, s’en est mêlé. De même que Tahirou Ndiaye et Mamour Diallo. Mais à l’origine, il s’agissait d’un contentieux judiciaire opposant les héritiers de feu Ousmane Mbengue (héritier avec sa famille de feue Mbougour Diagne), au défunt Djily Mbaye. Objet du litige : 258 ha de terrain situés dans la zone de Rufisque et évalués à 94 milliards de francs Cfa.