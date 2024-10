Au deuxième jour du sommet de l'OIF, les adhésions et la question du Proche-Orient

Sous la verrière du Grand Palais à Paris, un grand ballet diplomatique, au lendemain de l'ouverture du sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts.





Vendredi 4 octobre, en Picardie, la secrétaire générale de l'institution, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, a assuré dans son discours que l'OIF compterait bientôt plus que ses 88 membres à l'issue de la réunion de ce samedi. Parmi les candidats : l'Angola, le Chili, la province canadienne de la Nouvelle-Écosse, la Polynésie française, mais aussi l'État allemand de la Sarre.



Si ces nouveaux venus sont acceptés lors de la séance à huis clos, ils deviendront membres observateurs. Ils pourront être présents, sans droit de vote, aux grandes instances. Chypre, le Ghana, la Kosovo et la Serbie demandent pour leur part de devenir membre de pleins droits.





Interrogé par RFI, le président ghanéen est revenu sur la situation chez son voisin du nord, le Burkina Faso, et sur le retrait de Ouagadougou, Bamako et Niamey de la Cédéao en début d'année. Cela en sus de leur suspension de l'OIF. Lors de cette interview, Nana Akufo-Addo plaide aussi pour la libération de l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum, toujours emprisonné au Niger après le putsch de juillet 2023.





La séance plénière était prévue à 12h45 TU. Le moment phare de débat et de prise de décision, qui se tient a priori à huis clos. La restitution des travaux devait avoir lieu en fin de journée.



Alors qu'un des États membres de l'organisation, le Liban, est sous les bombes et que les combats entre le Hezbollah et l'armée israélienne font rage dans le sud de son territoire, un communiqué ou une déclaration commune pourraient être annoncés. Mais rien de moins sûr. Car pour cela, il faut que les membres s'accordent sur les mots et une position qui permette de réunir des pays aux positions parfois très éloignées sur le Proche-Orient.





À noter que la diva béninoise Angélique Kidjo, qui vient d'accepter de parrainer le prochain prix Découvertes RFI, se produit en soirée à Paris, dans la cadre du Festival de la Francophonie. Un concert diffusé sur nos antennes.



La journée de Villers-Cotterêts en sons

Présidents, Premiers ministres, le prince de Monaco et même un roi, celui du Cambodge. Vendredi, les 29 chefs d'État et de gouvernement présents cette année en France pour le XIXème sommet de la Francophonie. Pour ce premier à se dérouler en France depuis 33 ans, ils ont été accueillis par Emmanuel Macron et Louise Mushikiwabo à Villers-Cotterêts, en Picardie, pour la cérémonie d'ouverture de l'évènement. Réécoutez nos comptes rendus.