« Aucun pays au sud en Afrique n'a les mêmes performances que le système éducatif sénégalais », selon le ministre Cheikh Oumar Anne

Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale a apporté des réponses aux questions et demandes des députés sur l'importance des ressources budgétaires allouées au ministère de l'Éducation nationale dont il était beaucoup question. Selon le ministre, « aucun pays au sud en Afrique n'a les mêmes performances que le système éducatif sénégalais ». Il se prononçait ce mercredi au titre de l’exercice 2024, du projet de budget du ministère de l’Éducation nationale arrêté à 909 323 430 797 F CFA.



« Je le dis ici, aucun pays au sud en Afrique n'a les mêmes performances que le système éducatif sénégalais. De ce point de vue, je voudrais dire que nous sommes sur le sommet. Nous n'avons pas encore atteint les objectifs. Nous allons les atteindre en 2035. Mais je préciserai simplement que ce sont des objectifs que nous nous fixons et de mettre les moyens pour y arriver », a déclaré le ministre.



Parlant du déficit en enseignants, Cheikh Oumar Anne a soutenu qu’: « On a donné des chiffres, qui ne sont pas comparés à celui de l'année dernière, et par rapport aux 10 dernières années. En 2012 le budget de l'éducation nationale, c'était 324 milliards. Aujourd'hui avec tous les ministères réunis on a 1400 milliards de F CFA. Il faut noter 600 milliards de plus qui ont augmenté dans ce budget ».



Mieux a poursuivi le ministre : « Pour ce qui est des daara, nous avons beaucoup fait. Le chef de l'État a demandé au ministre du Budget 6 milliards pour les daara. Pour l'alimentation scolaire, Malick Sall est le champion mondial. Il l'a défendu ici au Sénégal. Il est parti à l'étranger également ou il l'a défendu ».