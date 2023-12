Autoroute Dakar /Saint-Louis : les impactés exigent le respect des accords signé avec la BAD

Pour défendre les intérêts des populations impactés, Abdou Mbengue porte-parole du jour a déclaré sur Iradio que « l’union des collectifs reliant Dakar, Saint-Louis, notamment, le collectif de Cayar, Diender, Keur Mbire, Tivaouane a introduit des notes d’informations dans les structures suivantes : la présidence, la primature et la banque africaine de développement ».



Pour les impactés, « les dédommagements proposés sont minimes par rapport à ce dont nous avons droit sans compter ce que la BAD nous doit ».



Abdou Mbengue et Cie sollicitent l’arbitrage du chef de l’Etat. « Nous demandons au président, nous le demandons solennellement d’avoir une pensée pour les impactés. Nous n’accepterons pas une pauvreté endémique après le passage de l’autoroute à péage. Tout ce que nous voulons, c’est des garantis d’une vie socialement stable, financièrement équilibrée et économiquement autonome ».



Le collectif précise qu’il n’est pas contre le projet autoroute Dakar/Saint-Louis, mais il souhaite une revalorisation et pense avent de libérer les emprises de l’autoroute.