Journée mondiale de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge : « Faut vivre notre humanité », thème choisi de la journée du 8 mai

A l’occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ce 8 mai 2024, la Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR) a choisi le thème « Faut vivre notre humanité » pour la célébration de cette journée.



« Nous rendons hommage, surtout aux millions de volontaires et d’employés qui travaillent aux côtés des personnes ayant besoin de protection, d’assistance, de soins de santé, d’aide sociale et de solidarité », ont expliqué conjointement Kate Forbes, présidente de la FICR, Mirjana Spoljaric, présidente du CICR. Au Sénégal, la Croix-Rouge sénégalaise « rend hommage à plus de 30 000 volontaires actifs et personnel du comité national très engagés dans l’action humanitaire pour soutenir les communautés les plus vulnérables sur la base du respect souhaité de notre emblème », a soutenu, dans un communiqué, Bafou Ba, la président de la CR sénégalaise.



Elle a ajouté : « aux conflits armés et à la violence, aux catastrophes, aux liées au climat, aux épidémies, à l’insécurité alimentaire et aux déplacements massifs dans certaines des situations les plus vulnérables du monde, notre engagement à aider autrui reste inébranlable ». Face aux nombreux défis mondiaux qui se disputent l’attention et les ressources, nous nous engageons, selon Bafou Ba, à mettre en lumière et à traiter les crises oubliées dans le monde.



Soulevant le respect du droit international humanitaire, Bafou Ba a rappelé les « sacrifices et les situations » que vivent les nombreux membres de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge. « Continuons à travailler ensemble pour « faire vivre notre humanité », a-t-elle conclu, en marge de la journée mondiale du 8 mai.