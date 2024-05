Exploitation minière : les entreprises sommées à respecter leurs obligations

L'exploitation minière dans les zones de Darou Khoudoss, de Mboro et Taiba Ndiaye ne fait pas seulement des heureux. Les sociétés établies dans ces lieux ne respectant pas leurs obligations font subir des préjudices aux populations. Dans certains endroits, il est déploré des fuites de gaz d'une manière périodique qui détruisent les plantations et les arbres. Un constat alarmant fait par Abdoulaye Fall, porte-parole du jour des observateurs territoriaux. Et ces dommages sont dus au non-respect des obligations environnementales, incluant le contrôle périodique de la qualité des eaux, du sol et de l'air prévu par les conventions minières des ICS.Pour ces raisons, lesobservateurs territoriaux du secteur extractif (OTSE) demandent à ce que les entreprises minières respectent les engagements financiers, sociaux et environnementaux, en se conformant à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).Les observateurs territoriaux du secteur extractif (OTSE), en compagnie d’organisations de défense des communautés riveraines face aux industries minières de la zone, ont récemment rencontré la presse à Darou Khoudoss, sur ce sujet.