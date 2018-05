Autoroute à péage : un car "Ndiaga Ndiaye" se renverse et...

Une semaine après l'accident dramatique de Papis Mballo du groupe Gelongal sur l'autoroute à péage, un car "Ndiaga Ndiaye" qui roulait dans le sens Dakar-Diamniadio s'est renversé.

Sur les photos envoyées par un témoin qui roulait sur l'autre sens, on peut voir les sapeurs-pompiers et la police s'affairer autour du véhicule.



On ignore pour le moment s'il y a eu des victimes (blessées ou mortes)