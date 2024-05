Inde: nouvelle phase des élections dans des États plutôt favorables aux nationalistes du BJP

Durant ces élections , les Indiens choisissent leurs représentants dans 573 circonscriptions et ce scrutin monstre s’étale sur un mois et demi. Le parti qui obtiendra une majorité au Parlement sera celui qui désignera un nouveau Premier ministre après les résultats, le 4 juin.C’est une phase favorable aujourd’hui pour les nationalistes hindous au pouvoir, qui doivent cependant la réussir pour sécuriser leur majorité au Parlement. On vote dans l’État du Gujarat, un bastion du BJP, où Narendra Modi s’est fait connaître comme dirigeant avant d'être Premier ministre. Il a voté ce matin dans la capitale Ahmedabad où son ministre de l’Intérieur, Amit Shah, est candidat.On vote aussi dans le nord du Karnataka, où le BJP est bien implanté, ainsi que dans le Maharashtra, un État dont le BJP a pris le contrôle en 2022, en fracturant la majorité d’opposition qui était au pouvoir. Les électeurs du Maharashtra donneront aussi leur verdict sur cette manœuvre politique contestée.C’est un immense défi logistique, accentué par les chaleurs extrêmes qui frappent le nord du pays. Elles pourraient dissuader une partie des électeurs d’aller voter alors que la participation a déjà décliné lors des premières phases du vote. Enfin, plusieurs alertes à la bombe ont été rapportées hier à Ahmedabad. Il s’agit a priori de fausses alertes, comme dans la capitale quelques jours plus tôt.