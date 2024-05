Louga : mise en place d'un comité de pêche artisanale

‘’La direction de la pêche continentale a décidé d’installer des comités locaux de pêche artisanale pour prendre en charge les préoccupations des acteurs, l’accès aux financements et aux équipements notamment’’, a expliqué le chef du service régional des pêches de Louga, Chérif Samb. Cette décision est pour faciliter aux différents acteurs de la pêche, de cette partie du pays, d'accéder aux financements. Au-delà, il s'agit de les équiper et de les accompagner dans leurs activités maritimes.



La mise en place, de ce comité régional de pêche continentale entre dans le sens de la prise en charge des préoccupations des professionnels de cette activité économique.



La région de Louga, faut-il le rappeler compte des zones à fort potentiel d'activités de pêche. Potou et Lompoul sur mer sont principalement le cœur battant des activités maritimes de la région. Par conséquent la mis en place de ce comité régional de pêche continentale est pour la relance des activités économiques de cette zone.