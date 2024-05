Lotissement de 158 ha à Ndiaffate : la mairesse Aissatou Ndiaye à couteaux tirés avec ses administrés

La commune de Ndiaffate (30 km de Kaolack au centre du pays) fait l'objet d'un litige foncier sans précédent. Dans cette bourgade, il ne se passe pas un jour sans qu'un problème lié au foncier n'éclate. La mairesse Aissatou Ndiaye (APR) a tout le temps été mise en cause dans des affaires pareilles. La dernière en date est le lotissement de 158 ha de terres cultivables sans l'avis des personnes concernées.

Aujourd'hui, c'est près de 3 000 personnes dans cette contrée qui sont sur le point de perdre leurs terres. Qui, selon le porte-parole des manifestants Leyti Sène, "c'est la mairesse Aissatou Ndiaye qui est aux manettes".



Cette journée du lundi est marquée par une conférence de presse pour alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation foncière à Ndiaffate. Pour une première, les populations de tous les âges et sexes se sont mobilisées pour dire non aux autorités administratives et locales.



Pour sa part, la mairesse Aissatou Ndiaye s'est défendue en dégageant toute idée d'un conflit découlant d'un litige foncier au sein de sa commune. De son avis, tout ce qui se dit à ce sujet ne relève que du populisme. En tout état de cause, elle lance le défi à ses pourfendeurs de lui apporter les preuves de leurs allégations.