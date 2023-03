Avenue Bourguiba-Cité des Eaux: des dizaines d’agresseurs dépouillent plusieurs passants en pleine journée

C’est une scène surréaliste qui s’est déroulée ce samedi dans l’une des avenues les plus fréquentées de la capitale sénégalaise. Des dizaines de jeunes en motos et à pieds ont agressé plusieurs personnes sur leur passage sur l’avenue Bourguiba.



La bande de malfrats a dépouillé plusieurs hommes et femmes de leurs sacs et portables. Une femme d’une trentaine d’années (photo) a été gazée par les agresseurs avant que ces derniers ne la dessaisissent de son sac à main.



Au niveau du rond-point EMG, ces jeunes agresseurs ont continué leur forfait, volé des scooters et dépouillé des élèves de leurs téléphones portables.



D’après nos informations, ces jeunes brigands viennent du quartier Grand Dakar où un lutteur doit livrer combat ce samedi à l’Arène nationale. Ils ont décidé commettre leur forfait sur tout le long du trajet. La police et la gendarmerie n’étaient pas là pour secourir les populations attaquées.