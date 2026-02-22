Pikine : deux individus d’un présumé réseau international de drogue interpelés, 2,55 kg de hachich saisis

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a démantelé, vendredi 20 février, un présumé réseau de trafic de drogue à la gare des Beaux-Maraîchers de Pikine (banlieue). L'opération a conduit à l'interpellation de deux individus et à la saisie de 2,55 kilogrammes de hachich, répartis en 25 plaquettes, selon un communiqué de la police.



L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant le transport, par voie terrestre, d’un colis suspect. La drogue, dissimulée dans un minicar de type "Cheikhou Chérif", aurait été acheminée depuis la frontière d’un pays limitrophe avant d’être confiée à un chauffeur pour livraison à Dakar.



Un dispositif de surveillance a été instauré dès l'arrivée du véhicule suspect, vers 20 heures. Interpellé lors du déchargement, toujours selon la police, le chauffeur a déclaré transporter une caisse de boissons. C'est au moment de la livraison que le principal suspect se serait présenté pour récupérer le fret. Il a été immédiatement maîtrisé par les agents.



La fouille minutieuse du colis (une caisse de 12 bouteilles) a révélé que trois (03) bouteilles contenaient en réalité « six (06) plaquettes de 100g et 19 plaquettes de 50g». Les investigations se sont poursuivies au domicile du destinataire, situé à la Cité Mbackiyou Faye (Mamelles). La perquisition a permis la saisie de documents bancaires, de pièces d’état civil et d’un ordinateur portable, éléments susceptibles d'étayer les soupçons de blanchiment.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour : «association de malfaiteurs, trafic international de drogue (hachich), complicité et blanchiment de capitaux».