BAD : Amadou Hott démissionne de son poste d’envoyé spécial

Amadou Hott, jusqu’alors envoyé spécial du président de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA), a annoncé sa démission immédiate. Cette décision intervient afin d’éviter tout conflit d’intérêts, puisqu’il prévoit de se présenter à la présidence de l’institution.



Dans sa déclaration, M. Hott a souligné la nécessité de respecter les règles de la Banque tout en honorant le « leadership visionnaire » de M. Adesina, le président actuel, dans la création de l’AGIA.



Il a également exprimé sa satisfaction pour avoir participé à la mobilisation de 280 millions de dollars pour l’initiative.



Ancien ministre sénégalais de l’Économie, M. Hott a rejoint la BAD en décembre 2022 pour soutenir la transition verte des infrastructures en Afrique. Avant cela, il avait été vice-président de la Banque africaine pour l’énergie et le changement climatique.



M. Akinwumi Adesina a salué le travail de M. Hott, soulignant une collaboration efficace qu’il a noué à l’échelle mondiale. Il a remercié M. Hott pour son « travail exemplaire » et les services rendus à la Banque et à l’AGIA, informe le site Senego.