SPL : Sadio Mané entre dans l'histoire avec un quadruplé monumental lors du festival offensif d'Al-Nassr

Ce lundi restera gravé dans la mémoire de Sadio Mané. L'international sénégalais a réalisé un exploit inédit dans sa carrière professionnelle en inscrivant un quadruplé retentissant lors de la démonstration d'Al-Nassr contre Al-Okhdood (9-0) en Saudi Pro League (SPL).



Auteur de quatre buts, Mané a littéralement marché sur la défense adverse, affichant une forme étincelante et un réalisme chirurgical devant les cages. Ce coup d'éclat intervient à un moment crucial de la saison, alors Al-Nassr poursuit sa course effrénée derrière Al-Hilal en championnat.



Avec cette performance exceptionnelle, le "Nianthio" signe le tout premier quadruplé de sa carrière, une nouvelle ligne à ajouter à son impressionnant palmarès.



Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, l'ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich s'est parfaitement adapté. En 44 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison. Mané affiche désormais un bilan de 17 buts et 11 passes décisives, soulignant son impact majeur dans le dispositif offensif d'Al-Nassr.



Ce match est bien plus qu'un simple récital collectif, c'est aussi une réponse claire de Sadio Mané à ses détracteurs : le Lion n'a rien perdu de sa rage de vaincre.



Al-Nassr peut compter sur un Sadio Mané en feu pour rêver de titres et d'exploits encore plus grands.