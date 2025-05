Emeutes du 9 février 2024 : l'Etat "indemnise" deux entreprises à hauteur de près de 6 milliards de F Cfa 48 heures après la victoire de Diomaye

Alors qu'on n'a pas fini de parler du dossier des Dépôts à terme (Dat) portant sur près de 142 milliards de F Cfa dans lequel plusieurs hauts fonctionnaires de l'ancien régime ont été cités, une autre affaire à l'allure de scandale a été révélée ce mardi. Il s'agit de trois nominatifs d'obligation (Cno) émis en pleine transition. Le montant qui s'élève à 5 milliards 694 millions 909 mille F Cfa, a été versé à deux entreprises : Henan Chine et Synergies Afrique.



L'Observateur qui révèle l'affaire dans sa parution de ce mardi, renseigne que cette somme vertigineuse représente une indemnisation suite aux émeutes du vendredi 09 février 2024 ayant causé quelques dégâts matériels.



Le journal se pose la question à savoir : "comment expliquer que des entreprises engagées dans des travaux publics, censées être ouvertes par leurs propres polices d'assurances, se retrouvent indemnisées par L'Etat du Sénégal?"



Ce paradoxe a longuement agité les bureaux de la Cour des comptes et ouvert la voie à de sérieuses interrogations sur la gestion des deniers publics, si l'on en croît à la même source.



Qui relève des contours troublantes quant à la date d'émission de ces titres (Cno). En effet, c'est le 26 mars 2024 soit 48 heures après l'élection présidentielle qui a scellé la défaite de Macky Sall et porté Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême que cette somme colossale a été versée aux entreprises.



Des sources du quotidien d'information du Groupe Futur Média révèlent que cet argent aurait servi à couvrir des "frais encourus" par Synergies Afrique, qui a perçu la somme faramineuse de 4 milliards 903 millions 843 mille 656 F Cfa, et Henan Chine qui a touché 791 millions 065 mille 500 F Cfa.



Ces indemnisations ont été accordées dans la foulée des manifestations contre le report de la Présidentielle initialement prévue le 25 février 2024.