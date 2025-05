Pakistan: nouveau bilan de quarante civils et onze militaires tués dans la confrontation avec l'Inde

Ce mardi 13 mai, l'armée pakistanaise a annoncé un nouveau bilan de quarante civils et onze militaires tués durant la semaine passée lors de la pire confrontation avec l'Inde depuis des décennies, écrit l'AFP. Elle mentionne, dans son communiqué, «quarante civils tués, dont sept femmes et quinze enfants, ainsi sur 121 blessés, dont dix femmes et vingt-sept enfants», ajoutant que «onze militaires ont été tués et 78 blessés» au sein de l'armée de terre et de l'armée de l'air.