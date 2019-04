Baba Maal: « Je suis prêt à faire de la politique si c’est pour… »

Dans une longue interview avec L’As quotidien, l’artiste musicien sénégalais, Baba Maal, s’est exprimé sur une possible carrière dans la politique. Le chanteur s’est dit prêt à faire de la politique si c’est pour le développement du Sénégal.



« Les gens m’ont posé cette questions à plusieurs reprises. J’ai toujours mes convictions. Mais pourquoi pas, si un jour je devais faire de la politique pour défendre ma vision du Sénégal de demain ? Parce qu’on a toujours une vision », a-t-il répondu à L’As.



Et de poursuivre : « Par exemple, je peux prendre le cas du développement, j’ai une association qui s’appelle Namka qui œuvre dans l’agriculture, l’élevage et la pêche. Si cette vision que j’ai passe par le besoin que je fasse de la politique, pourquoi pas ».



Selon l’artiste, « si cela impose pour le développement du Sénégal, alors je le ferai. Mais a priori, ce n’est pas parce que je ne peux plus faire de la musique. S’il y a nécessité de faire de la politique, je la ferai, car après tout, je suis prêt à tout pour le développement du Sénégal ».