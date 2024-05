National 1 : l'Étoile Lusitana et l’AS Saloum retrouvent la Ligue 2

L'Étoile Lusitana va jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Les Académiciens ont validé leur ticket en battant (3-1) l’Africa Promo Foot, ce mardi 14 mai dans le cadre de la 21e journée de National 1.



Le deuxième ticket revient à l’AS Saloum (2e, 38 points). Les Kaolackois ont pulvérisé l’Avenir de Dakar (4-0), stade El Hadji Babacar Gaye. Les Verts du Saloum sont promus. Ils joueront en Ligue 2 la saison prochaine.



AS Bambey (3e, 36 pts) et Université Saint-Louis (35 pts), respectivement vainqueurs d’ASSUR (0-3) et de Jeanne d’Arc (0-1), sont toujours en lutte pour la montée.

Dans la poule A, le leader AS Cambérène et l’AS Kaffrine ont déjà validé leur billet pour la Ligue 2.





Résultats 21e et avant-dernière journée



Poule A





Lundi 13 mai 2024



Gazelles Big. / ASUC Zig 2-1





Modèle Mbao / EJ Fatick 2-0



Cambérène / Mbour PC 0-0



AS Kaffrine/AS Kolda 1-0



Gazelle Kéd. / Cayor Foot 0-0



Don Bosco/Olympique Zig. 3-1





Poule B



Mardi 14 mai 2024



Sade Parcelles assainies



Jeanne d'Arc / USC St-Louis 0-1



Stade Mawade Wade



ASSUR/AS Bambey 0-3



Stade municipal de Mbao



Port/US Rail 1-1



Stade Djagaly Bagayoko



Yeggo/Africa Foot 0-1



Stade Maniang Soumaré



Africa Promo/Lusitana 1-3



Stade El Hadji.Babacar Gaye



AS Saloum / Avenir Dakar 4-0