Bac technique 2024 : la proviseure du centre Malamine Camara fait le point sur la visite du ministre

Les épreuves du baccalauréat technique en Sciences et Technologies Industrielles pour le Développement Durable (STIDD) et en Sciences et Technologies de l’Économie et Gestion (STEG) ont démarré ce jeudi 20 juin. À cette occasion, le ministre de la Formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, s’est rendu dans des centres d’examen de Dakar et Thiès. La proviseure du centre Malamine Camara fait le point sur la visite du ministre de la Formation professionnelle.

Moussa Ndongo et Babacar Thiandoum

