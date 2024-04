Baccalauréat et BFEM : « la logistique, la sécurité et la ponctualité, « enjeux cruciaux » pour la réussite, (IA Sédhiou)

L’inspecteur d’académie de Sédhiou, Papa Gorgui Ndiaye, a rappelé l’importance de la logistique, de la sécurité et de la ponctualité dans la réussite des candidats aux examens du baccalauréat et du brevet de fin d’études moyen (BFEM). « La logistique, la sécurité et la présence des candidats à l’heure indiquée dans les salles d’examen sont des enjeux cruciaux pour la réussite des examens », a-t-il déclaré.



S’exprimant lundi lors d’une réunion du comité de développement régional (CRD) axée sur les préparatifs des examens de fin d’année, il a rassuré la communauté éducative et les parents d’élèves quant à la prise en charge de toutes les questions liées à l’organisation de ces examens. Il assure que « les autorités compétentes sont conscientes des enjeux liés à la logistique, à la sécurité et à la ponctualité, et elles travaillent activement pour y répondre ».



Dans la cartographie scolaire, les candidats individuels et les écoles privées sont considérés comme des facteurs pouvant influer négativement sur les résultats des examens du baccalauréat et du BFEM dans l’académie de Sédhiou. « Les statistiques révèlent que les candidats individuels et les écoles privées ont un impact sur les résultats des examens, a-t-il relevé, assurant que des solutions seront recherchées pour minimiser cet effet négatif ».