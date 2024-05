Interdit d'accéder au marché Sandaga : le collectif des commerçants dénonce l'attitude du maire Alioune Ndoye

Le collectif des commerçants s’est réuni ce mardi pour effectuer une visite au marché Sandaga pour fustiger les conditions infligées aux commerçants qui y évoluent notamment l’interdiction de l’accès à ce lieu de commerce qui est pour eux comme un bureau de travail.



Le collectif accuse le maire de Dakar plateau, Alioune Ndoye de les avoir exclus du processus de reconstruction de ce lieu de commerce. Cependant, l’interdiction d’accès est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

« Il n'a pas respecté ses engagements. Depuis plus de deux ans, nous lui avons adressé des demandes d'audience, en vain. Il refuse de nous recevoir et de nous impliquer dans le processus de reconstruction du marché Sandaga », ont dénoncé les commerçants.



Le porte-parole du jour, Djiby Diakhaté qui s’est prononcé sur la Rfm, a déploré cette façon d’agir du Maire. « Malheureusement, nous n’avons pas eu la permission. Ils nous ont interdit l'accès. Nous dénonçons cette forfaiture parce qu'avant la reconstruction du marché, il y avait des préalables qui avaient été posés par l'ancien Président Macky Sall. Il s’agit, entre autres, de l'implication en amont et en aval des bénéficiaires et des acteurs du marché dans l'exécution des travaux ».