LONASE : l’Amicale des prestataires dénonce une « gestion chaotique » de l’ancien directeur Doura Baldé

A peine un nouveau Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) nommé, le bruit court toujours sur la gestion de la LONASE par l’ancien Directeur général, Abdourahmane Doura Baldé. Remplacé au fauteuil de DG par Toussaint Manga, M. Baldé fait, cette-ci, l’objet de critiques et de reproches sur sa gouvernance de la société nationale.



L’Amicale des prestataires de la LONASE (APL) a indiqué, dans un communiqué, que la nomination de Doura Baldé suscitait « beaucoup d’espoirs au sein du personnel, surtout les prestataires », car ayant commencé « avec le recrutement de 22 de nos collègues et réintégrer les contractuels arbitrairement licenciés par Lat Diop ». Selon l’APL, cette lueur s’est vite estompée car « aucun acte n’est posé allant dans le sens de réparer ces injustices criardes érigées en système ».



« En l’espace de 7 mois de gestion, Doura Baldé a recruté plus de 100 personnes de Kolda dont une trentaine dans cette petite agence de Kolda qui ne peut même pas gérer la masse salariale de 20 embauchés », a soutenu l’Amicale. Avant d’ajouter : « tous ses amis et parents recrutés sont nommés à des postes stratégiques de chef de département. Cette gestion chaotique des ressources humaines est doublée d’un pillage financier dont le principal complice est le Secrétaire général Mamadou Guèye qui a accompagné tous les directeurs généraux depuis un quart de siècle ».



Ce dernier, selon l’Amicale, a eu un quota de recrutements dont sa sœur et son beau-fils. « Toujours, dans ce cadre, l’ancienne directrice du Capital Humain (DCH) Haby Diallo a aussi reçu sa part de ces recrutements et en même temps que Zahra Gadio promue abusivement au rang de conseillère auprès du Directeur Doura Baldé pour son activisme et son militantisme dans le parti APR », ont révélé les prestataires.



L’APL dénonce également les autres hauts du top management qui sont « aussi royalement servis dans ce festin (augmentation de salaire, voyages, primes, etc.) ». Fustigeant un « carnage de la LONASE », les prestataires mouillent l’ancienne ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall. « En effet, Doura Baldé avait reçu l’ancienne ministre pour lui offrir 5 embauches automatiques de ces proches dont sa belle sœur qui n’a jamais travaillé auparavant à la boîte », peut-on lire sur la note.



L’Amicale de prestataires de la LONASE interpelle ainsi le nouveau Directeur général, Toussaint Manga sur la situation. « L’APL fonde beaucoup d’espoirs sur votre slogan « Jub, Jubeul, Jubanti » pour mettre fin à leur supplice qui les tue à petit feu, et par ricochet la boîte, elle-même », a-t-il déclaré.