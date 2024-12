Bagarre au commissariat du 4éme arrondissement : une femme accusé d'avoir tailladé la main d’un policier

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict hier, lundi 23 décembre 2024, dans l’affaire opposant Oulimata Niass au policier Soulèye Diémé. Accusée « de violences et voies de fait », la prévenue a été condamnée à un mois de prison assorti du sursis.



Selon Les Échos, résidant à la Médina, Oulimata Niass avait développé des liens avec les policiers dudit commissariat où travaille le père de son enfant, un homme de tenu aussi. Elle travaillait comme vendeuse de crédit téléphonique dans un kiosque situé aux abords de cette structure.



Cependant, tout a commencé lors d’une dispute. Le journal indique qu’une altercation a éclaté entre elle et Soulèye Diémé, collègue du père de son enfant. D’après la plainte déposée par le policier, il aurait sommé Oulimata Niass de quitter une salle de repos réservée aux hommes. Face à son refus, il l’aurait contrainte à sortir, ce qui aurait conduit à l’incident. Soulèye Diémé a affirmé avoir été blessé à la main par un tesson de bouteille manipulé par la mise en cause.



Arrêtée et jugée devant la barre du tribunal de Dakar, Oulimata Niass a nié les faits et livré une tout autre version. Elle accuse le policier de lui avoir adressé des propos déplacés. Elle a affirmé qu’il l’aurait insultée à plusieurs reprises malgré ses avertissements.

Selon elle, l’incident s’est produit alors qu’elle effectuait ses ablutions. Après une énième provocation de Soulèye Diémé, elle aurait menacé d’informer la mère de ce dernier. Le policier aurait ensuite tenté de la tirer, mais se serait blessé en cognant une armoire métallique et non avec un tesson de bouteille.



Après avoir examiné les arguments des deux parties, le tribunal a finalement condamné Oulimata Niass à un mois de prison avec sursis pour « violences et voies de fait. »