Balla Gaye 2 à Modou Lo : ‘’je vais le corriger avant de le terrasser’’

Dans un entretien accordé au journal ‘’Les Echos’’, Balla Gaye 2 a terrassé Modou Lo par les mots avant leur duel. Un adversaire qu’il a traité de lutteur attentiste, qui n’osera jamais l’attaquer. « Ce combat, je vais le mener à ma guise. Si le combat doit être palpitant ou fade, cela dépendra de moi, mais Dieu a fait que je n’ai jamais livré un combat insipide. Si cela ne dépend que de lui, il n’y aura pas de spectacle » a piqué BG 2.



Selon l’enfant de Guédiawaye, il est le meilleur lutteur de tout le Sénégal. Au Sénégal a-t-il déclaré, ‘’je suis le meilleur lutteur. Il me fallait juste corriger ma frappe, surtout travailler ma condition physique, effectuer des contacts sérieux et une bonne endurance. Et Dieu merci j’ai réussi a l’avoir à l’Insep »