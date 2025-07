Balla Gaye 2 Vs Siteu : dernière face à face le 12 juillet 2025

Après un premier face à face en janvier puis un deuxième le 28 juin dernier, le Tarkinda et le Lion de Guédiawaye s’adonneront à un ultime “Trashtalking” le samedi 12 juillet selon Fadam 2 qui a donné l’information. Ces joutes verbales qui auront lieu à l’esplanade du Grand Théâtre ne seront pas les seules au programme puisque Liss Ndiago et Ada Fass qui doivent s’affronter le 19 juillet, seront également de la partie de même que Mbaye Gouy Gui v Qu’enchante, Serigne Ndiaye 2 v Doudou Sané et Jacob Baldé v Thiatou Yoff.

Avec Wiwsport.